F1, Leclerc: “Sprint Race ok, così il venerdì non mi annoio”

“Ho adorato questo nuovo format – ha dichiarato Leclerc – anche perché al venerdì mi annoiavo in attesa che si iniziasse a fare sul serio a partire dal sabato. In questo modo invece già dal venerdì si comincia a spingere per qualcosa che conta”. Parole e pensieri di Charles Leclerc, un amante e uno specialista della qualifica a cui piace ovviamente iniziare già a spingere sul serio a partire dalla giornata di venerdì: per il monegasco quindi la SPrint Race è benvenuta.

Il problema, secondo Leclerc, è che la qualifica e la prestazione dei piloti sul giro secco viene svilita da questo format: “Bisogna trovare il modo di mantenere il fatto che la qualifica abbia un ruolo importante in vista del Gran Premio della domenica. La Qualifica Sprint al sabato, comunque, è un qualcosa di veramente bello secondo me. Sto già pensando ai prossimi fine settimana quando avremo le Qualifiche Sprint al sabato. È stato bello poter spingere a fondo dalla partenza alla bandiera a scacchi sabato a Silverstone”.

OMNISPORT | 22-07-2021 09:28