F1: Lewis Hamilton, indiscrezioni sul futuro: coppia da urlo con Vettel

Si moltiplicano le indiscrezioni sul futuro di Lewis Hamilton, complice il contratto di appena un anno firmato con la Mercedes poche settimane fa. Il pilota inglese, in vista della rivoluzione dei regolamenti del 2022, sarebbe pronto a cambiare scuderia, per trovare nuovi stimoli che lo spingano ad affrontare un altro Mondiale a 37 anni.

Secondo i media inglesi, ci sarebbe già la fila per il driver anglocaraibico, e davanti a tutti ci sarebbe l’Aston Martin, legata a doppio filo con la stessa Mercedes. Il boss della scuderia inglese ex Racing Point, Lawrence Stroll, in un’intervista ad Associated Press è stato chiaro: “È sicuramente una prospettiva allettante. Hamilton in qualsiasi macchina è grande, e sono sicuro che tutti direbbero di sì a firmare per lui, perché è un sette volte campione del mondo. Ma per il momento sono estremamente concentrato sull’inizio di questa stagione”.

Hamilton all’Aston Martin potrebbe formare un dream team con Sebastian Vettel, che ha firmato in questa stagione dopo l’addio alla Ferrari.

Il posto di Hamilton in Mercedes sarebbe invece occupato da Max Verstappen: “Io in Mercedes dal 2022? Ovviamente non so cosa farà Hamilton alla fine di questa stagione, preferisco concentrarmi solo su me stesso. Sto guardando con grande attenzione a questo 2021 per cercare di renderlo un successo. Quindi, tra il primo shakedown a Silverstone e tutta la fase di preparazione prima dei test, non ho proprio tempo per pensare a questo tipo di cose”, ha detto l’olandese.

OMNISPORT | 26-02-2021 11:48