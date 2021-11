F1, Lewis Hamilton rischia una penalità

11-11-2021 18:12

Allarme in casa Mercedes: secondo le indiscrezioni la scuderia tedesca potrebbe essere costretta a ricorrere ad un nuovo motore termico per risolvere un problema idraulico della power unit della monoposto di Lewis Hamilton.

Se la modifica sarà confermata, Hamilton sarà penalizzato di cinque posizioni in griglia di partenza, un altro duro colpo nella corsa al Mondiale. “Non posso davvero commentare al momento, non lo so. Non credo che i motori siano neanche arrivati questa mattina. Quindi, per quanto ne so attualmente, il mio motore è a posto. Ma lo scoprirò ovviamente più tardi. Non abbiamo ancora fatto la riunione con gli ingegneri”, ha detto in conferenza stampa il campione del mondo in carica.

Hamilton a Interlagos non si sente il favorito: “Su questa pista non è così facile passare come si pensa, quindi con una penalità sarebbe ancora più dura contrastare una Red Bull fortissima”.

OMNISPORT