F1, Lewis Hamilton: "Weekend fantastico"

Lewis Hamilton ha concluso la gara in Olanda al 2° posto dietro il padrone di casa Max Verstappen. Hamilton si è anche preso il punto addizionale del giro veloce grazie ad un super ultimo giro. Queste le sue dichiarazioni:

“Che gara e che pubblico. Weekend fantastico. Max ha fatto un ottimo lavoro. Congratulazioni a lui. Io ho dato tutto quello che avevo, ho spinto a tutta dall’inizio alla fine. Non potevo andare più veloce di così. Loro erano più veloci di noi. Mi sono divertito tanto qui in Olanda. Grazie al pubblico, grazie per l’ospitalità. Traffico? Da ora chiamerò Max Mosè, perché quando c’era traffico riusciva a passare. Era difficile muoversi nel traffico. Seguire chi ti precede non è facile. Giro più veloce? Il mio ultimo giro è stato uno dei momenti più belli della gara. Questa pista sul giro secco, con poco carburante è bellissima. Non vedo l’ora di tornare, è già una delle mie piste preferite”.

OMNISPORT | 05-09-2021 17:12