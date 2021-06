F1, libere Baku: brillano ancora la Ferrari e Leclerc, Mercedes indietro

La terza sessione di prove libere del Gran Premio d’Azerbaigian conferma le impressioni del venerdì: la Red Bull è davanti a tutti, la Ferrari è in crescita e la Mercedes è in difficoltà.

Il più veloce di tutti è però a sorpresa Gasly sull’Alpha Tauri, con il tempo di 1’42″251. Poi il pilota della Red Bull Sergio Perez. Le due Ferrari di Leclerc e Sainz sono rispettivamente in quarta e quinta posizione, davanti a Lando Norris e Fernando Alonso.

Stop per Max Verstappen, che sbaglia in curva 15 e finisce contro le barriere, concludendo in anticipo la sua terza sessione. L’olandese resta tra i favoriti per la pole position.

Mercedes ancora in grande difficoltà. Le modifiche apportate all’assetto dopo il venerdì complicato non hanno l’effetto desiderato, e anche nella simulazione qualifica sia Lewis Hamilton, sia Valtteri Bottas, faticano.

Solo nel finale Hamilton, sfruttando la scia di Sergio Perez, riesce a risalire fino alla terza posizione. Ma i problemi restano, Bottas è solo tredicesimo.

I tempi (primi dieci)

Gasly

Perez

Hamilton

Leclerc

Sainz

Norris

Alonso

Tsunoda

Ocon

Ricciardo

OMNISPORT | 05-06-2021 12:10