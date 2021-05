F1, Ferrari: Charles Leclerc sotto accusa: "Errori madornali"

Charles Leclerc è finito nel mirino della critica dopo lo sfortunatissimo weekend di Monte Carlo: il pilota della Ferrari non è riuscito a partecipare al Gp di Monaco, la sua gara di casa, dopo aver compromesso la sua monoposto con lo schianto nelle qualifiche di sabato.

Un errore di troppo per il driver del Principato, non nuovo a queste topiche nei momenti caldi: “Charles può ottenere dei giri di pista sensazionali, ma sta pure continuando a essere incline ad errori madornali. E questo di Monte Carlo fa davvero male”, sono le parole di Martin Brundle, ex pilota e attuale opinionista di Sky Sports.

“Leclerc spesso si rimprovera pubblicamente, e dunque sospetto che abbia voluto partecipare ai festeggiamenti sotto il podio per il secondo posto di Carlos Sainz giusto per ricordarsi di non fare più lo stesso errore. Perché al posto di Carlos o addirittura del vincitore Verstappen avrebbe potuto esserci lui”, ha continuato l’ex driver britannico.

“Sarà stato difficile sopportare l’idea di non poter correre, specialmente pensando che potrebbe non avere più l’occasione per vincere il Gran Premio avendo una chance così grande“.

Sulla stessa linea l’ex campione del mondo Jacques Villeneuve: “Charles può solo incolpare se stesso. Sabato è andato a muro. Non si può essere tristi per lui“.

OMNISPORT | 26-05-2021 11:11