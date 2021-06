F1, Ferrari: ancora un errore per Charles Leclerc, le sue parole

Ancora un errore per Charles Leclerc, che dopo lo schianto di Monte Carlo che gli è costato la gara ha danneggiato nelle libere del venerdì in Azerbaigian la sua Ferrari nel finale della sessione, dopo aver perso il controllo della sua vettura in Curva 15.

Il pilota del Principato ha commentato così il suo sbaglio: “Il botto di oggi? Mi sono sentito molto a mio agio, forse troppo a mio agio per cui ho spinto troppo alla curva 15. Le prove libere servono a questo, alla fine. Ho provato ad arrivare al limite, ero su un buon giro. Vediamo domani”.

Leclerc è molto soddisfatto per come si trova sulla monoposto: “Sicuramente è andata meglio rispetto alle aspettative, però sono solo le prime due prove libere. Il passo sembra promettente. Continueremo a lavorare nel corso della notte sperando di essere competitivi anche domani”.

Così il direttore sportivo del team di Maranello Laurent Mekies: “L’errore Leclerc mina la sua fiducia? Non deve essere così. Lui ha fatto una buonissima sessione. Quel tipo di cose capitano, cerca il limite e noi vogliamo che continui a cercare il limite. Non vogliamo condizionarlo da Monaco o da quanto successo due anni fa qui. Lui è qui per questo. Per cercare limite della vettura. Siamo fiduciosi che questo lo aiuti ad essere al massimo nella qualifica”.

Il bilancio del venerdì è positivo: “Abbiamo girato più scarichi oggi pomeriggio e i piloti si sono adattati bene. Charles e Carlos hanno dimostrato di essere molto svegli e reattivi su questo tipo di piste cittadine. La squadra è concentrata come lo era a Monaco. Il risultato complessivo è diverso per via dei lunghi rettilinei”.

