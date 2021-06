F1, libere Gp Stiria: ancora Verstappen davanti, Ferrari in ritardo

Max Verstappen si ripete: dopo il mattino, il pilota della Red Bull primeggia anche nella sessione pomeridiana al Red Bull Ring, dove domenica si corre il Gran Premio di Stiria di Formula 1. Il driver olandese, leader del Mondiale, con il tempo di 1:05.412 ha preceduto la McLaren di Daniel Ricciardo e la Alpine di Esteban Ocon.

Come al mattino non ha brillato la Mercedes: Lewis Hamilton è quarto, Valtteri Bottas tredicesimo. Bene i veterani Fernando Alonso e Sebastian Vettel, con il quinto e sesto tempo. Gasly, secondo al mattino, è stato costretto a saltare le seconde libere per problemi alla power unit della sua Alpha Tauri.

Venerdì atipico per la Ferrari: la scuderia di Maranello non si è tanto concentrata sul tempo al giro ma sul passo gara, provando il nuovo fondo e usando le vecchie power unit. Sia Leclerc, sia Sainz sotto questo punto di vista hanno fatto intravedere alcuni progressi. I due piloti del Cavallino sono invece molto in ritardo per quanto riguarda i tempi: Sainz è undicesimo, Leclerc tredicesimo. Lo spagnolo è stato anche protagonista di un testacoda, senza conseguenze.

I tempi della seconda sessione di prove libere

1 M. Verstappen Red Bull 1’05″412

2 D. Ricciardo McLaren 1’05″748

3 E. Ocon Alpine 1’05″790

4 L. Hamilton Mercedes 1’05″796

5 F. Alonso Alpine 1’05″827

6 S. Vettel Aston Martin 1’05″934

7 L. Norris McLaren 1’05″994

8 L. Stroll Aston Martin 1’06″079

9 S. Perez Red Bull 1’06″089

10 A. Giovinazzi Alfa Romeo 1’06″145

11 C. Sainz Ferrari 1’06″147

12 V. Bottas Mercedes 1’06″251

13 C. Leclerc Ferrari 1’06″270

14 K. Raikkonen Alfa Romeo 1’06″297

15 Y. Tsunoda AlphaTauri 1’06″451

16 G. Russell Williams 1’06″628

17 M. Schumacher Haas 1’06″886

18 N. Mazepin Haas 1’07″404

19 N. Latifi Williams 1’07″669

20 P. Gasly AlphaTauri

OMNISPORT | 25-06-2021 16:11