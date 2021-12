F1, l’opinione di Ralf Schumacher sul duello Hamilton-Verstappen

02-12-2021 11:24

Sarà anche una battaglia di nervi quella che andrà in scena negli ultimi due Gran Premi stagionali tra Lewis Hamilton e Max Verstappen.

I due, ancora in lotta per il titolo mondiale, sono divisi da una manciata di punti e, a partire dalla tappa in Arabia Saudita, incendieranno ancor di più un duello che certamente resterà negli annali.

A spuntarla tra i due sarà anche chi soffrirà meno la pressione data dal contesto, un fattore questo che, secondo Ralf Schumacher, potrebbe incidere maggiormente sull’alfiere della Mercedes più che sull’olandese.

“In fin dei conti, Max può perdere e comunque dire a sé stesso ‘Eravamo vicini, ma non ce l’abbiamo fatta. Ma ho ancora abbastanza tempo per riprovarci’. Questo è un po’ diverso per Lewis. Quindi, dal mio punto di vista, c’è più pressione su di lui” ha detto il tedesco a Sky Deutschland.

Schumacher ha poi parlato dell’eventualità avanzata da qualcuno che a decidere la contesa tra i due possa essere un incidente commesso in maniera più o meno volontaria.

“Chi alzerebbe il piede? Lewis, naturalmente. Lo ha già fatto in Brasile e lo ha fatto molto abilmente. Ho trovato tutta la discussione successiva sulle penalità un po’ strana, ma Hamilton deve stare attento a Max, per la semplice ragione che Max è in testa. Spero che si possano superare queste ultime due gare senza incidenti. Ci sono alcune persone che dicono che Max potrebbe provocare un incidente, ma io davvero non ci spero. Penso che i fan vogliano vedere il pilota migliore vincere in una situazione corretta” ha sentenziato l’ex Jordan, Williams e Toyota.

OMNISPORT