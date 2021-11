F1, Massa: "Hamilton-Verstappen? E' cambiato tutto"

16-11-2021 11:27

Felipe Massa non ha dubbi, dopo l’ultimo GP di F1 in Brasile è cambiato tutto per la conquista del titolo piloti: “Avevo visto Hamilton dopo il Messico molto giù. Guardando in faccia gli uomini Mercedes mi pareva che stessero un po’ mollando. Invece qui in Brasile la situazione si è ribaltata”.

Massa ha individuato nella Sprint Race il punto chiave: “Partito ultimo, Lewis ha dato vita a quella rimonta incredibile e, uscito dalla macchina, ha sentito i brasiliani tifare per lui. Quel calore lo ha fatto sentire a casa. E domenica ha disputato una gara da togliersi il cappello. Lo vedo molto forte per le ultime gare, non ha niente da perdere e ha assunto l’atteggiamento giusto quello del tipo che dice “facciamo il massimo e vediamo che cosa succede””.

OMNISPORT