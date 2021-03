F1, Matteo Renzi in Bahrain: la sua presenza solleva la protesta

Che Matteo Renzi si sarebbe trovato all’estero, lo aveva annunciato giorni fa come il suo staff si era premurato di avvisare. La sorpresa, però, rimane il dove ovvero nel paddock del Gran Premio del Bahrain in occasione dell’avvio della nuova stagione della Formula Uno.

Matteo Renzi in Bahrain per il GP di Formula Uno

A documentare la presenza del leader di Italia Viva è stato lo stesso Jean Todt, presidente della FIA che ha pubblicato sul suo seguitissimo account twitter due scatti che lo ritraggono con l’ex presidente del Consiglio.

Dopo le polemiche scaturite dalle sue trasferte in Arabia Saudita e a Dubai, negli Emirati Arabi, Matteo Renzi è partito alla volta del Bahrain e si è palesato durante la gara che ha inaugurato la nuova stagione.

Un passaggio che non è passato inosservato e ha scatenato, sui social, la reazione immediata degli avversari e non solo.

La sollevazione social contro Renzi: la replica

Interrogativi che hanno destato perplessità, e per il momento storico e per quanto intercettato anche dalle telecamere e che hanno imposto una replica attraverso il suo ufficio stampa. In molti, infatti, si sono posti un quesito: come il leader di Italia viva sia potuto volare in Bahrain nonostante le restrizioni per il coronavirus e, soprattutto, molti utenti si chiedono se abbia ricevuto un invito per assistere alla gara e se gli è stato pagato l’alloggio in albergo.

Renzi, però, fa sapere che a queste polemiche è abituato, ma che ha sempre rispettato tutte le norme e martedì sarà in aula, al Senato, per il suo intervento sul Family Act. L’ufficio stampa di Italia viva, inoltre, precisa in una nota che

“i viaggi di Renzi riguardano solo lui e non costano un centesimo al contribuente”.

Le medesime polemiche, politiche e sui social, avevano fomentato gli utenti già un mese addietro quando il senatore di Italia Viva era volato in Arabia Saudita, per partecipare ad un incontro, tutto spesato, con il principe saudita Bin Salman. Un evento organizzato dal Future Investement Initiative nel cui board siede il leader di Italia viva. Nulla che abbia condizionato l’agenda e che non ha impedito a Renzi di palesarsi anche nel paddock.

VIRGILIO SPORT | 29-03-2021 09:19