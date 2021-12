F1, Max Verstappen è campione del mondo: respinto il doppio reclamo Mercedes

12-12-2021 20:24

Max Verstappen è “ufficialmente” il campione del mondo 2021 di Formula 1. Il pilota olandese e la Red Bull si sono trovati a festeggiare per la seconda volta, ma a tavolino, dopo l’epica conclusione del GP di Abu Dhabi e la successiva gioia sfrenata seguita al sorpasso all’ultimo giro su Lewis Hamilton.

Il doppio ricorso presentato dalla Mercedes è stato infatti respinto dalla Federazione, che ha confermato l’ordine d’arrivo sul circuito di Yas Marina, ponendo quindi fine a una delle annate più travagliate e polemiche della storia della Formula 1, che non poteva che avere un epilogo fuori dalle piste.

La Mercedes si era appellata contestando il sorpasso di Verstappen a Hamilton in regime di Safety Car, ma la Direzione di gara non ha ritenuto che la manovra dell’olandese, semplicemente avvicinatosi alla Mercedes del rivale prima della ripartenza della gara, potesse essere considerata come un sorpasso..

Il secondo reclamo della Mercedes verteva invece sulle presunte irregolarità della Direzione gara, che non avrebbe consentito lo sdoppiaggio dei piloti alle spalle di Verstappen in regime di Safety Car.

Nulla da fare e alle 20.08 un tweet della Federazione Internazionale ha sancito la classifica finale del GP e del Mondiale 2021. Ma non ha di certo messo a tacere le polemiche…

