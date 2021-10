F1, Mazepin: "Schumacher? C'è stata qualche incomprensione"

18-10-2021 20:06

A La Gazzetta dello Sport, Nikita Mazepin ha ribadito si non essere il bad boy della F1: “Il 99% delle persone che parlano di me lo fa in base a quel che vedono in tv o sui social, non mi hanno mai incontrato. La loro opinione per me è totalmente irrilevante. Ho avuto la fortuna di crescere in una famiglia in cui siamo molto uniti, con mio padre e altre persone con cui ho vissuto tutti questi 22 anni. La loro è l’unica opinione che conta per me. Ho fatto errori e ne continuo a fare come accade a tutti, e la fortuna di cui dicevo prima è che quando mi succede mi prendo una sberla, mi viene detto di non faro più. Così imparo e miglioro. Sono sicuro di poter sempre dire di essere meglio di quel che ero ieri”.

Mazepin ha chiuso parlando della relazione col compagno di squadra Schumacher: “È positiva. Devo chiedergli di rispondermi: di recente l’avevo invitato a Mosca e non mi ha ancora risposto. Abbiamo avuto qualche incomprensione, è normale: siamo due giovani che provano ad avere una lunga carriera in Formula 1. Ma ci conosciamo da tanto tempo, sappiamo come trovare il modo di lavorare insieme”.

OMNISPORT