F1, Mazepin si scusa con Mick Schumacher

Nikita Mazepin si è scusato con il compagno della Haas Mick Schumacher per l’incidente a Monza: “Lui ha frenato molto presto andando in curva 4 e io ho appena messo il musetto lì, ovviamente lui doveva fare la curva e girare. Mi dispiace che sia successo”.

“È stata colpa mia, ma come in un incidente di gara a volte metti il muso in quel punto. Il pilota davanti deve girare, ma tu hai mezza macchina lì. Quindi è stato pienamente un mio errore. Penso sia ovvio che non ero felice che fosse successo. Ero molto dispiaciuto per aver rovinato l’ala anteriore a causa di questo”, ha continuato al sito ufficiale della F1.

OMNISPORT | 13-09-2021 21:25