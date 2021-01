F1, Mazepin: "Voglio battere Schumacher"

In un’intervista concessa ai microfoni del sito RaceFans.net, l’ex pilota della Hitech ha parlato degli obiettivi personali per la stagione 2021, evidenziando come il target principale sia quello di sfidare e battere il suo nuovo “ingombrante” compagno di scuderia. Nonostante la sua poca esperienza nel circus della Formula Uno, Nikita Mazepin non intende “mollare” neanche un centimetro al proprio compagno di scuderia in Haas, Mick Schumacher.

“La Formula 1 storicamente ti concede una sola occasione”, ha dichiarato il pilota russo. “Ho avuto questa opportunità con la Haas e l’ho presa la volo. Il mio compito sarà quello di battere il pilota che sta nel garage accanto al mio, ovvero Mick Schumacher. Avverto un pò di pressione, ovviamente, ma in generale mi ritengo abbastanza pronto per la Formula 1. Voglio dimostrare di esserlo e per farlo intendo spingere al massimo sin da subito. In passato ci ho messo un po’ di tempo a sistemare tutto a livello di team, guida e assetto, fattore che mi ha portato a non esprimere al meglio la mia velocità in pista. Spero di non affrontare la stessa cosa nel 2021″

Mazepin è già pronto e carico per scendere in pista e spingere al massimo nel primo GP del Bahrain.

OMNISPORT | 29-01-2021 09:29