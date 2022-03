F1, McLaren: Daniel Ricciardo positivo al Covid-19

11-03-2022 20:02

Il pilota australiano della McLaren Daniel Ricciardo è risultato positivo al Covid-19. Lo conferma la stessa scuderia di Woking in una nota ufficiale.

Ricciardo non è sceso in pista in Bahrain ne ieri ne oggi per il persistere di uno stato influenzale, ed è toccato al solo Lando Norris portare avanti il lavoro di conoscenza della nuovo monoposto, che anche oggi ha fatto registrare parecchi problemi.

Questo il contenuto della nota McLaren, riportato da Motorsport.com:

“McLaren Racing può confermare che Daniel Ricciardo, dopo essere stato male dalla giornata di mercoledì in Bahrain, è risultato positivo al COVID-19”

“Daniel sta continuando a restare in isolamento in conformità alle regole locali. Sempre secondo questi regolamenti, Daniel potrà tornare in pista in tempo per il Gran Premio del Bahrain della prossima settimana”

“Daniel sta già iniziando a sentirsi meglio e gli auguriamo un rapido recupero. A seguito di questa situazione possiamo confermare che Lando Norris sarà in pista al volante della MCL36 anche in occasione dell’ultimo giorno di test di domani”.

OMNISPORT