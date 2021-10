F1, Mclaren: Norris a caccia di rivincite

La Formula Uno come tutti gli sport non è certo una scienza perfetta, anzi…

Lo sa bene Lando Norris che è pronto a ripartire dopo aver vissuto in Russia il fine settimana più incredibile della sua – ancora giovanissima – carriera. DOpo aver conquistato la sua prima e meritata Pole Position nelle prove ufficiali del sabato, il pilota inglese ha condotto il GP di Sochi per tanti giri in testa, ma questo non è bastato per salire sul gradino più alto del podio: la sciagurata scelta di restare in pista con le gomme da asciutto sulla pista bagnata ha segnato la sua rovina.

Ora però è tempo di pensare all’Istanbul Park e al GP di Turchia, che lo scorso anno fu particolarmente inclemente a livello di condizioni climatiche e di aderenza sul tracciato. Il nativo di Bristol, presentando la gara sul Bosforo, è apparso motivato e desideroso di lasciarsi i brutti ricordi alle spalle.

“Non vedo l’ora di tornare in pista dopo il finale deludente dell’ultimo GP – ha commentato l’inglese – da allora ho passato molto tempo al simulatore, imparando dall’esperienza in Russia, e sono pronto a ripartire. Il circuito turco è una pista per veri piloti e sono contento di tornarci nuovamente dopo la gara emozionante dell’anno scorso. Anche i tifosi lì sono davvero appassionati, quindi sarà bello rivederli. Come sempre, lavoreremo duramente per continuare a battagliare in entrambi i campionati. Sappiamo quanto sia importante ogni gara da qui alla fine della stagione, quindi spingeremo al massimo per portare a casa più punti possibili”.

