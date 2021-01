F1, McLaren: svelato il nome della vettura 2021

Tramite un tweet pubblicato sui canali social della scuderia, McLaren ha svelato ufficialmente il nome della monoposto che Lando Norris e il neo arrivato Daniel Ricciardo porteranno in pista nel mondiale 2021. La vettura, come accaduto anche in Red Bull (RB16-B), mantiene la denominazione usata nel 2020, ovvero MCL35, ma aggiunge la M alla fine della sigla per distinguerla da quella utilizzata nello scorso campionato.

La sigla M è ovviamente riferita a Mercedes, motorista che da quest’anno tornerà a lavorare con la Scuderia di Woking. McLaren, proprio a causa di questo “cambiamento”, è autorizzata a modificare parte del telaio della vettura 2020, aspetto che ovviamente potrebbe mescolare le carte per quello che riguarda la prossima stagione, dato che tutte le altre squadre scenderanno in pista con la stessa struttura dello scorso anno.

Non è stata ancora ufficializzata una data di presentazione, ma è facile ipotizzare che sia durante il primo giorno di test di preseason.

OMNISPORT | 11-01-2021 13:59