F1, McLaren vicina a Piastri: via Ricciardo

05-08-2022 15:46

La settimana della Formula 1 è stata movimentata dalla vicenda Oscar Piastri. Il giovane pilota australiano era stato annunciato in Alpine per il 2023, ma poi il campione uscente della F2 ha smentito tutto. Il sedile lasciato libero da Fernando Alonso, che passerà in Aston Martin, resta così al momento senza padrone. Ma Piastri in griglia di partenza l’anno prossimo ci sarà lo stesso.

Come riporta RacingNews365.com, pare proprio che il giovane australiano abbia già firmato con la McLaren e sembra che l’accordo sia stato definito la sera del 30 luglio. Il team di Woking voleva a tutti i costi il ragazzo e aspetterebbe ora solo il momento per annunciarlo come nuovo compagno di squadra di Lando Norris.

Piastri prenderebbe così il posto del connazionale Daniel Ricciardo, a cui la McLaren sembra abbia già annunciato l’intenzione di interrompere con un anno di anticipo il loro rapporto. L’ex pilota della Red Bull vuole comunque restare in F1 e per lui potrebbe esserci proprio il ritorno in Alpine.