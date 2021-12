F1, Mekies elogia Leclerc: "Ha dimostrato di essere tra i migliori"

04-12-2021 23:14

Laurent Mekies, Racing Director della Ferrari, ha commentato la qualifica dei due piloti in rosso. Se da un lato la scuderia di Maranello può e deve sorridere per il quarto tempo di Charles Leclerc, che sfrutta le difficoltà di Perez in qualifica per piazzarsi in seconda fila di fianco a Verstappen, dall’altro il 15° posto di Sainz, fuori in Q2, non lascia tranquilli.

Ecco le parole di Mekies:

“Un mix di emozioni in questa qualifica. Siamo contenti per il bel quarto posto di Charles che oggi ha ritrovato progressivamente confidenza con la vettura dopo l’incidente di ieri e, proprio all’ultimo tentativo, ha dimostrato ancora una volta di essere uno dei migliori piloti in circolazione con un giro fantastico. Ci spiace molto per Carlos, che non è riuscito a conquistare quel risultato che aveva dimostrato di poter ottenere per tutto il fine settimana e anche nella prima parte delle qualifiche. Quel piccolo errore alla curva 10 gli è costato tantissimo e dovrà affrontare una corsa tutta in salita. Domani cercheremo innanzitutto di prepararci nella maniera migliore per cercare di consolidare ulteriormente quel terzo posto nella classifica Costruttori che rappresenta il nostro obiettivo principale nel finale di stagione. Su una pista che non perdona, ci aspettiamo una corsa ricca di imprevisti: sarà importante saper sfruttare ogni possibile opportunità”.

