Il pilota britannico ha parlato dopo il venerdì di prove libere in Australia

31-03-2023 16:59

Lewis Hamilton, fuori dai primi 10 al termine delle seconde prove libere in Australia, ha commentato negativamente il venerdì a Melbourne della Mercedes: “Stamattina era andata bene, nel pomeriggio no. La situazione è molto simile rispetto a Sakhir e a Gedda, non è cambiato molto”.

“Abbiamo fatto qualche cambiamento nel pomeriggio, ma non hanno funzionato e li analizzeremo stasera. Poi c’è stata anche la pioggia, quindi non è stata la sessione migliore”.