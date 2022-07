F1, Mercedes: Wolff è rimasto sorpreso dalla FIA

03-07-2022 13:56

Anche quest’anno in Formula 1 è arrivato un cambio nel regolamento a stagione in corso. La FIA ha infatti comunicato che dal GP di Francia del prossimo 24 luglio entreranno in vigore nuove direttive più rigide sull’effetto porpoising e sul fondo piatto flessibile delle vetture. Tra le macchine che più soffrono del saltellamento c’è di sicuro la Mercedes.

E proprio il team principal, Toto Wolff, è rimasto sorpreso perché ha saputo di queste nuove regole solo di recente: “Nessuno ne aveva idea fino all’ultima riunione del Comitato Tecnico della FIA, con grande sorpresa delle squadre – così l’austriaco -. Non c’è spazio per far flettere quella parte più di quanto sia indicato nel regolamento. Quindi, dire che è stata una sorpresa è riduttivo, è stato un vero e proprio shock”.