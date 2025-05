F1 Miami, per Ferrari oggi sarà un'impresa. Vasseur spera nella pioggia, le ansie di Leclerc. Hamilton critico con l'auto

Sarà una vera impresa per le Ferrari centrare un risultato di pregio nella gara di oggi a Miami. Tutto può sempre succedere, ma per ora bisogna fare i conti con una griglia che non aiuta né Leclerc né Hamilton e con il gap della vettura

Max Verstappen si presenta oggi in gara come la mina vagante che può mettere pressione alla coppia McLaren: nella griglia di partenza odierna l’olandese si presenterà in testa, dopo le qualifiche culminate con tanto di record a bordo di una RB21 aggiornata nel fondo. Chi invece dovrà cercare di organizzare il solito matrimonio con i fichi secchi sarà la Ferrari, che partirà ottava con Charles Leclerc e dodicesima con Lewis Hamilton.

Ferrari quinta forza del campionato, per ora

Se quindi il pilota Red Bull non perde certo secondi a giro dopo la recente paternità e riesce a tirare fuori il meglio dalla sua vettura, e se le McLaren comunque non hanno problemi di surriscaldamento delle gomme rispetto alla concorrenza, Maranello ormai è lontano un solco profondo dalla concorrenza. E intendiamo, oltre a Red Bull e McLaren, anche Mercedes. E persino la Williams dell’ex Carlos Sainz e di Albon, davanti alle rosse.

Ieri il team principal Frédéric Vasseur aveva sottolineato il fatto che con le gomme nuove si fa fatica, a differenza di quelle usate. Insomma, la situazione è davvero complicata. “Dobbiamo capire dov’è che sbagliamo, perché di sicuro qualcosa è sbagliato”, ha spiegato a Sky Sport ieri l’ingegnere.

Eppure nel GP d’Arabia Saudita le prestazioni erano state confortanti. “Bisogna tirare fuori il potenziale”, ha proseguito Vasseur, che confida che oggi possa piovere per replicare la buona strategia (in realtà dettata da Hamilton…) con le gomme. “Sono persuaso del fatto che il nostro passo sarà migliore nel long run, ma sarà dura rimontare”, ha ammesso poi il team principal.

Leclerc lancia l’allarme: “Forse c’è qualcosa di sbagliato, pure Williams ci supera”

Poco ma sicuro qui urgono aggiornamenti, altrimenti la stagione sarà di mera sopravvivenza, evitando umiliazioni. E non bastano certo degli sprazzi come il terzo posto di Hamilton nella Sprint, laddove Leclerc manco l’ha disputata dopo aver sbattuto con la monoposto dotata di gomme intermedie sul bagnato.

E in qualifica il monegasco ha parlato di “stranezze” dalla sua parte, nel senso che il bilanciamento in Q1 “era completamente sbagliato pur non avendo fatto chissà quale modifica prima della qualifica”. “Forse c’è qualche errore da qualche parte, ma non voglio dire di più per ora“, ha proseguito Leclerc, grato comunque ai meccanici per il lavoro svolto per ripristinare l’auto.

Ma il problema è che il pilota non riesce ad cavare fuori più di quanto già faccia dalla SF-25. E anzi, ieri ha ammesso di aver faticato parecchio ad entrare in Q3. “Siamo in difficoltà, e siamo pure dietro alle Williams che hanno fatto i nostri stessi giri. Speriamo che gli aggiornamenti ci aiutino”, ha quindi concluso.

Hamilton rassegnato: “Questa Ferrari non va”

Ancora più diretto Hamilton. “Questa vettura non è sufficientemente veloce – ha spiegato a Sky Sport – , non si riesce a trovare la finestra di funzionamento. E quando la becchi, diventa un inferno. Continuiamo a provare, ma la vettura è difficile da capire. Non riusciamo né a girare, né a frenare. Troppe cose non vanno come dovrebbero andare. Stiamo dando tutto, ma a quanto pare non basta. Non possiamo far altro che continuare a lavorare duramente. E continuerò a farlo, la prossima settimana tornerò in fabbrica”.

Antonelli soddisfatto, “ma ho fatto fatica”

Ancora una volta ha invece lasciato il segno (in positivo, s’intende) Andrea Kimi Antonelli. Dopo la pole nella Sprint, che però è stata funestata in gara dalla manovra sul filo dell’etica da parte di Oscar Piastri e l’unsafe release di Verstappen, il pilota Mercedes ha conquistato la terza posizione per la griglia di partenza di oggi, a 67 millesimi dall’olandese di Red Bull.

Antonelli nelle dichiarazioni post qualifica ha ammesso di aver esagerato un po’ in curva-1, ma di essere “abbastanza contento” di sperare di riuscire a mettere tutto assieme in gara lunga come avvenuto ieri. Inoltre ha aggiunto: “Il weekend sta andando bene, certo sono rimasto deluso dalla Sprint, però abbiamo reagito ed è stato bello. Ho fatto fatica nelle qualifiche e il mio giro non è stato pulito come ieri, a parte però l’ultimo che ho fatto”.