F1, Ferrari: "livrea per Miami inguardabile", i colori bianco e blu elettrico scatenano l'ironia dei tifosi

Sta facendo molto discutere in rete la nuova livrea con cui la Ferrari correrà il Gran Premio di Miami, quei tocchi di bianco e blu sul cofano motore non piacciono, critiche e ironia abbondano in rete

Le innovazioni non sempre piacciono. Specie se il momento sportivo non è di grande livello. Succede quindi che nelle ultime ore la nuova livrea che colorerà le Ferrari di Hamilton e Leclerc nel Gran Premio di Miami sta sollevando un polverone di polemiche sul web e sui social. Quel tocco, evidente, forse eccessivo, di bianco e blu elettrico sul cofano motore della SF-25 non è stato ben digerito dai ferraristi, specie gli ultraconservatori. Una scelta cromatica che unita alla poca competitività di Maranello in questo inizio di Mondiale di F1 rende ancora più aspri e ironici i commenti in rete.

Nuova livrea Ferrari a Ferrari: cofano bianco e blu elettrico

Come l’anno scorso la Ferrari si presenta in una veste nuova a Miami. Ma le novità della scuderia di Maranello si limitano all’aspetto cromatico visto che nella prima tappa americana del Mondiale di F1 non sono previste grossi aggiornamenti, se non alcuno, sulla SF-25 col team di Maranello che aspetta le tappe europee, da Imola a Barcellona per rinnovare la monoposto.

Ferrari bianca e blu a Miami si diceva. Prendendo in prestito le parole stesse del sito ufficiale Ferrari, il design della livrea speciale per questo primo weekend americano riflette, come nel 2024, gli effetti della partnership con quello che da un anno è diventato il main sponsor della scuderia di Maranello, HP. La livrea delle SF-25 di Charles Leclerc e Lewis Hamilton presenta elementi grafici asimmetrici, tocchi di blu elettrico e bianco sulle ali anteriori e posteriori, nei cerchi delle ruote e soprattutto nel cofano motore sebbene il colore dominante resti il rosso Ferrari.

Ferrari nella bufera, la nuova livrea non piace ai tifosi

Se lo scorso anno gli inserti Azzurro La Plata e Azzurro Dino, risalenti alle origini della storia di Ferrari erano appena accennati, la scelta cromatica di quest’anno è stata sicuramente più marcata. Di fatti una buona parte della monoposto non ricalca il solito rosso Ferrari. E se è vero che nella storia del cavallino rampante la livrea storicamente non è sempre stata total red è altrettanto vero che la nuova colorazione per molti sul web ha rappresentato un vero pugno nell’occhio.

E sul web i tifosi si sono scatenati nei commenti e nelle critiche che tengono anche conto del momento storico non facile della Ferrari in pista in un inizio di stagione più difficile del previsto specie dopo le aspettative e anche qualche nefasto proclama invernale. “Mi chiedo, tutto questo perché?” si domanda qualcuno, c’è chi sceglie la via dell’ironia: “Vista le alte prestazioni frutto di un gruppo di ingegneri all’altezza della F1, attendiamo la livrea marrone” e ancora “Se Enzo Ferrari fosse vivo licenzierebbe tutti e toglierebbe subito quel colore”.

Alcuni tifosi sempre sul web hanno richiamato questa Ferrari come un incrocio con la Williams del passato quando la scuderia di Groove era sponsorizzata proprio dalla HP, erano gli anni di Montoya e Ralf Schumacher, altri, i più sarcastici ci hanno visto una somiglianza con la gomma rosso e blu che si usa a scuola. Insomma i social come al solito si sono sbizzarriti.

GP Miami: le parole di Hamilton e Leclerc nel media day

Nel giovedì dedicato alla conferenza stampa pre week end, Lewis Hamilton ha parlato del momento suo e della Ferrari sperando che il ritorno del format della Sprint Race riporti ai fasti del successo di Shanghai: “Nella Sprint non fai troppi cambiamenti rispetto alle libere, forse questo spiega l’andamento a Shanghai. Mentre negli altri weekend abbiamo provato ad aggiustare la macchina e l’abbiamo peggiorata. Adattarsi subito è difficile ha detto Sainz? È vero, anche se ci sono aspetti differenti per ognuno. C’è da lavorare, ma non so cosa aspettarmi qui”.

Così come nelle prestazioni dell’ultimo periodo, molto più ottimista è stato Charles Leclerc reduce dal podio in Arabia Saudita: “Poco a poco sto cercando di adattare il mio stile di guida alla macchina. E questa nuova direzione, che è un po’ più estrema e un po’ più difficile da guidare, sembra dia performance e nell’ultima gara abbiamo fatto un grande lavoro su quel lato. Spero continueremo a trovare sempre più prestazione e mi auguro che questo ci porti a vincere presto”.