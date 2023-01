F1, Mick Schumacher: "Approccio sbagliato ad inizio stagione 2022"

11-01-2023 20:36

Mick Schumacher non sarà in griglia nella prossima stagione di F1. Il figlio d’arte non si è infatti guadagnato il rinnovo con la Haas, e ha firmato come terzo pilota Mercedes. Ad Auto Motor und Sport, Schumi jr. ha parlato delle difficoltà che lui e il team hanno avuto all’ìnizio della stagione 2022:

“Se guardo indietro, probabilmente ho avuto un approccio sbagliato all’inizio della scorsa stagione. Devo ammettere che nella prima parte di stagione ci siamo un po’ persi con il set-up della monoposto, poi però abbiamo capito qual era il problema relativamente in fretta, ripartendo di fatto da zero. Dal GP del Canada in poi ho avuto una monoposto finalmente adatta al mio stile di guida. Poi abbiamo anche migliorato l’auto”.