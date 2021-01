F1, Mick Schumacher potrà contare su un grande alleato: Seb Vettel

Dopo oltre un Decennio, al via della nuova stagione di F1 si assisterà finalmente alle presenza di un altro Schumacher sulla griglia di partenza. Si tratta ovviamente del figlio del leggendario Michael, Mick Schumacher, che dopo aver vinto il Campionato del Mondo di F2 si accomoderà sul sedile della Haas con grosse aspettative su di lui. E bene ricordare come il pilota tedesco sia arrivato a questo punto non solo perchè sia figlio d’arte, cosa che sicuramente può avere aiutato nel procacciarsi sponsor e opportunità che altri non avrebbero mai avuto, ma soprattutto per meriti prettamente personali, avendo già dimostrato di essere un eccellente pilota.

In un’intervista rilasciata a Sky Sport Uk, il 4 volte Campione del Mondo Sebastian Vettel si ricorda di come il padre di Mick, Michael Schumacher, lo abbia aiutato al suo ingresso in Formula 1, e proprio per questo intende fare lo stesso col figlio, come per ripagare un debito di riconoscenza che si porta dietro da tantissimi anni. In particolare, Seb si è detto “felice di aiutarlo”, ma ha anche sottolineato come il giovane pilota debba in fretta “trovare la sua strada personale”.

Queste le sue poche parole:

“Sono ancora un fan di Michael e sono felice di aiutare dove posso. Mick è un ragazzo eccezionale e ovviamente ho un legame molto speciale con suo padre. È un peccato che Michael non abbia potuto assistere ai progressi di Mick negli ultimi anni e al suo passaggio ora in Formula 1. Da parte mia, mi piace molto, andiamo d’accordo e sarò felice di potergli dire tutto quello che so”.

Ricordiamo come Vettel, dopo 7 anni sul sedile della Ferrari, da quest’anno gareggerà con la scuderia Aston Martin F1 Team. Il suo posto a bordo del Cavallino Rampante è stato preso dallo spagnolo Carlos Sainz, il quale affiancherà il Predestinato Charles Leclerc.

OMNISPORT | 16-01-2021 17:02