F1, Mondiale 2021: la McLaren si nasconde

Dopo un Mondiale 2020 al di sopra delle aspettative in casa McLaren non si sono fatti trovare impreparati alla partenza di Carlos Sainz in direzione Ferrari. A Woking hanno puntato dritti su un top driver come Daniel Ricciardo, che affiancherà Lando Norris.

A questo si aggiunge l'”acquisto” del propulsore Mercedes. Eppure, la linea dettata dal team principal Andreas Seidl è quella di volare basso.

“Alla fine l’obiettivo per noi era chiaro – ha detto Seidl durante la presentazione ufficiale della vettura – Volevamo avere la power unit vincente del campionato, di meglio non potevamo chiedere. Per come sono formulati i regolamenti oggi, penso ci sia assoluta equità di trattamento per il team fornitore e il team clienti. Su questo c’è molta fiducia verso la Mercedes. Ma anche verso la FIA, che ha fatto passi avanti enormi in termini di monitoraggio delle diverse power unit e su come vengono utilizzate dai diversi team. Quindi siamo sicuramente convinti che la power unit Mercedes può aiutarci a vincere di nuovo delle gare in futuro”.

Per il 2021, quindi, si punta a confermarsi alle spalle dei top teams. Solo quando sarà stata verificata la compatibilità tra la potenza del motore Mercedes e il telaio della MCL35M sarà possibile sognare in grande…

OMNISPORT | 16-02-2021 17:40