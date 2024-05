F1, Leclerc e Sainz fanno impazzire i tifosi Ferrari: come cambiano la classifica piloti e costruttori

Una domenica fantastica per la Ferrari che a Montecarlo torna alla vittoria con l’idolo di casa Charles Leclerc ora secondo in classifica, le Rosse sono vicine anche nella classifica costruttori

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Per una domenica Verstappen non è il dominatore, a Montecarlo il sorriso è quello di Charles Leclerc. Il pilota monegasco della Ferrari conquista il suo secondo successo della stagione ma soprattutto festeggia la sua prima volta in casa, ma per la Rossa c’è anche il terzo posto di Carlos Sainz che sulle strade del Principato rischia dopo la prima partenza ma poi nella “seconda gara” tira fuori una prestazione super.

Leclerc profeta in patria

Le vittorie sono tutte belle, dirà Charles Leclerc, ma il successo conquistato nel Principato di Monaco deve avere un sapore tutto speciale per il monegasco che inseguiva questa gioia da tempo e che in tante occasioni l’aveva solo sfumata. Una vittoria arrivata anche in una domenica complicata con la bandiera rossa dopo la prima partenza, uno stop che ha rimesso in gioco anche Carlos Sainz che aveva forato e che ha avuto la possibilità di ripartire. Ma soprattutto una vittoria che conferma le buone indicazioni della Ferrari in questa prima parte della stagione. Al secondo posto la McLaren di Piastri con Sainz che ha completato il podio davanti a Norris. E per una volta Verstappen fa da spettatore.

Leclerc secondo nella classifica piloti

Charles Leclerc è al secondo posto della classifica piloti con la vittoria a Montecarlo che cambia le prospettive anche se parlare adesso di un assalto al “re” Verstappen è ancora prematuro. L’olandese è ancora saldamente al primo posto con 161 punti frutto delle 5 vittorie conquistate fino a questo momento. Alle sue spalle il monegasco a quota 113 e poi l’altro pilota della Red Bull, Sergio Perez, a quota 107. Quinto posto per l’altro ferrarista Carlos Sainz (93 punti).

La classifica piloti:

M. Versteppen (Red Bull) 161 punti C. Leclerc (Ferrari) 113 S. Perez (Red Bull) 107 L. Norris (McLaren) 101 C. Sainz (Ferrari) 93 O. Piastri (McLaren) 53 G. Russell (Mercedes) 44 L. Hamilton (Mercedes) 35 F. Alonso (Aston Martin) 33 Y. Tsunoda (Racing Bulls) 15 L. Stroll (Aston Martin) 11 O. Bearman (Ferrari) 6 N. Hulkenberg (Haas) 6 D. Ricciardo (Racing Bull) 5 E. Ocon (Alpine) 1 K. Magnussen (Haas) 1

Ferrari seconda forza: la classifica costruttori

C’è da inseguire e tanto anche nella classifica costruttori della Formula 1 per la Ferrari. Al primo posto c’è la Red Bull forte dei suoi 268 punti. La scuderia di Maranello insegue in seconda posizione con 212 punti e a chiudere il podio virtuale ci pensa la McLaren con 154 punti. Distanti tutte le altre con la Mercedes che non ha ancora scollinato quota 100 ed è ferma a 79.

La classifica costruttori: