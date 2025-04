Ferrari, Montoya fa fuori Leclerc: “Priorità ad Hamilton, come la Red Bull con Verstappen. Lewis non è contento”

Il colombiano, critico con la gestione del dualismo interno a Maranello, consiglia di puntare tutto su Lewis, sacrificando Charles per tornare a vincere

Montoya commenta l’avvio di stagione complicato della Ferrari e consiglia la scuderia di Maranello in vista delle prossime uscite. Un consiglio che, di fatto, cancella Charles Leclerc per restituire al muretto della Rossa una gerarchia chiara, con Lewis Hamilton come riferimento praticamente unico per migliorare la SF-25.

Montoya commenta il momento della Ferrari

L’ex campione di Formula 1, Juan Pablo Montoya ha rivelato in un’intervista le proprie impressioni restituitegli dalle prime due tappe del Mondiale di F1. In particolare, il colombiano si è concentrato sulla Ferrari e sul dualismo interno tra Hamilton e Leclerc che, a suo modo di vedere, se non risolto in fretta, rischia di creare estromettere definitivamente le Rosse da una corsa al titolo già da ora estremamente complicata.

Hamilton non a proprio agio

Parlando a Vision4Sport, l’ex Williams e McLaren non ha di certo usato mezzi termini nel consigliare la scuderia di Maranello a fare all-in sul sette volte campione del mondo in vista di Suzuka: “In queste prime uscite è evidente come Hamilton non si senta per nulla a proprio agio alla guida della proprio monoposto”, ha dichiarato Montoya. Una SF-25 su cui l’inglese ha in queste ore già apportato delle modifiche “personalizzate” rispetto al compagno di scuderia.

I due volti della Ferrari in Cina

C’è stato il successo nella Sprint a Shanghai, ma poi il weekend cinese è andato a peggiore, fino alla incredibile doppia squalifica delle Rosse. A tal proposito, Montoya ha sottolineato: “Solo all’inizio del fine settimana in Cina, venerdì e sabato, ho visto Hamilton a suo agio”.

“Poi, però, con le modifiche che hanno apportato hanno peggiorato le cose. Vedendo la gara in Cina ho avuto l’impressione che avesse troppo sottosterzo. In Australia, invece, mi è parso addirittura che Lewis non si fidasse proprio della sua vettura…”, ha proseguito il colombiano.

Montoya cancella Leclerc

Per Montoya, con buona pace per Leclerc, a partire dal GP del Giappone in programma il prossimo weekend, la soluzione al problema può essere una sola: “Devono lavorare per migliorare la SF-25 per Hamilton. Che cosa succederà in caso la scuderia decidesse di puntare tutto su Lewis? Di certo, Charles non sarà contento, ma se in Ferrari vogliono tornare a vincere e a competere per il titolo devono iniziare a fare come fa la Red Bull con Max Verstappen, concentrandosi sulle esigenze di un solo pilota”.