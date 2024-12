Natale in F1: Leclerc in Messico, Verstappen con Kelly, Wolff pensa a Hamilton in Ferrari e spuntano Roscoe e Leo

I piloti della F1 si godono le vacanze di Natale in giro per il mondo: Leclerc con Alexandra in Messico, Verstappen posa con la sua Kelly Piquet

Natale in vacanza per tutti i piloti di F1. Il Mondiale 2024 si è chiuso da poche settimane e smaltiti gli ultimi impegni “istituzionali” molti hanno deciso di prendere mogli, fidanzate e quant’altro e partire per rilassarsi un po’ visto che la pausa non sarà molto lunga e da gennaio si penserà già alla stagione 2025 oramai alle porte. Da Charles Leclerc a Nico Hulkenberg passando per George Russell in pochi hanno condiviso sui social scatti e geolocalizzazioni del proprio Natale, forse per staccare un po’ la spina anche dal web. Di certo c’è il rinnovato augurio di Toto Wolff per Lewis Hamilton che tra pochi giorni sarà a tutti gli effetti un pilota della Ferrari.

Leclerc: Natale in Messico con Alexandra Saint Mleux

Tra coloro che hanno voluto condividere le proprie vacanze nel giorno di Natale c’è Charles Leclerc. Il pilota della Ferrari è volato in Messico. Con lui la compagna Alexandra Saint Mleux ma anche il fratello Arthur con cui Charles ha condiviso la pista con la rossa nelle prove libere del GP di Abu Dhabi e nei test Pirelli 2025 del martedì successivo alla fine del Mondiale.

Leclerc sulla propria pagina Instagram ha condiviso alcuni scatti delle sue vacanze natalizie passate tra le altre cose a giocare a golf con gli amici e il fratello Arthur scrivendo un eloquente “Viva el Mexico” mentre nelle storie ha condiviso un video dell’arrivo di Babbo Natale a bordo di un deltaplano sulla spiaggia.

Già in occasione del Gp del Messico, vinto dal compagno Sainz, Leclerc si era calato alla grande nella cultura messicana presentandosi vestito da Mariachi. Al pari di Leclerc anche la sua fidanzata, Alexandra Saint Mleux ha condiviso alcuni scatti della loro vacanza messicana, ovviamente quasi tutte in posa, ovviamente bellissima, ma questo lo sapevamo già.

Le vacanze di Natale dei piloti di F1: Verstappen con Kelly e “babbo” Hulkenberg

Come detto, non tutti i piloti di F1 hanno scelto di condividere scatti, storie e momenti, del loro Natale. Non lo ha fatto il prossimo pilota della Ferrari, Lewis Hamilton, non lo ha fatto l’oramai ex pilota in rosso Carlos Sainz. Però c’è George Russell che ha indossato gli sci regalandosi una vacanza sulla neve mentre Nico Hulkenberg si è vestito da Babbo Natale per la famiglia.

Natale sulla neve anche per Lando Norris mentre il 4 volte campione del mondo Max Verstappen futuro padre ha condiviso un tenero scatto in compagnia della fidanzata Kelly Piquet sempre più in dolce attesa con un pancione sempre più prominente.

Toto Wolff l’augurio “vincente” per Hamilton in Ferrari

Se di Lewis non si hanno notizie delle sue vacanze di Natale, in casa Mercedes non smettono di ricordarlo e di omaggiarlo. Il team principal Toto Wolff lo ha ricordato ancora una volta nel suo messaggio natalizio sui canali social del team. Il manager austriaco ha riproposto il messaggio del suo ultimo team radio alla fine del Gp di Abu di Dhabi: “Come ho detto allora, se noi non possiamo vincere (insieme, ndr) spero che tu possa vincere!“.

Gli auguri della F1: nel disegno anche Roscoe e Leo

Come oramai tradizione da qualche anno i canali ufficiali della F1 hanno postato gli auguri natalizi del circus con un disegno dei piloti intenti a passare la notte di Natale tutti insieme. Ci sono davvero tutti: c’è Verstappen con la corona di campione del mondo, Hamilton che guarda ammirato la sua prossima tuta Ferrari, c’è Leclerc sul tandem con Piastri, Alonso e Stroll che fanno l’albero, Ocon intento a indossare il maglione della Haas, ci sono anche i vari Bottas e Perez che nel 2025 non saranno più in griglia e i nuovi arrivati Antonelli e Bearman.

Oste d’eccezione il gran capo della F1, Stefano Domenicali. Ma la cosa più divertente è che i social media manager hanno pensato davvero a tutto. Ai più attenti osservatori infatti non sono sfuggiti far capolino sotto al tavolo due cani: sono Roscoe e Leo, rispettivamente i fedeli compagno di Lewis Hamilton e Charles Leclerc, che spesso accompagnano i loro padroni nei vari circuiti e sono diventate delle vere star del web adottate da un po’ tutta la F1.