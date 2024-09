F1, Newey in Aston Martin e il no alla Ferrari: "Così mi ha convinto Stroll", che sfida in coppia con Alonso

Presentato ufficialmente Adrian Newey che ha scelto in Aston Martin la prossima sfida in F1 dopo i vari ammiccamenti con la Ferrari che però non hanno portato il genio a Maranello. La gioia di Stroll e Alonso

Se sarà un grosso rimpianto lo scopriremo solo vivendo. Del resto lo è da oltre 20 anni. Il matrimonio tra Ferrari e Adrian Newey non si è celebrato nemmeno questa volta. E da oggi il progettista inglese è ufficialmente un nuovo ingegnere dell’Aston Martin. Presentato in pompa magna dal patron Lawrence Stroll che lo ha convinto coi soldoni ma anche dandogli una cospicua quota del team. Con buona pace di Maranello che ha scelto ancora una volta altre strade.

Aston Martin ha presentato Adrian Newey, l’entusiasmo di Stroll

Sarà portare Aston Martin a giocarsi la vittoria, chissà anche il Mondiale di F1, la prossima nuova sfida di Adrian Newey. Il “genio” dell’aerodinamica si legherà al team di Lawrence Stroll come managing technical partner e azionista del team e inizierà a lavorare a partire dal 1° marzo 2025, avendo accettato di rimanere in Red Bull fino a quella data per portare a termine il suo lavoro sull’Hypercar RB17.

La nomina di Adrian Newey è un’ulteriore dichiarazione delle ambizioni di Aston Martin. L’ingegnere inglese vanta un record di successi senza pari in F1 con ben 25 titoli mondiali vinti tra Williams, McLaren e Red Bull. Lawrence Stroll, patron Aston Martin: ha annunciato così l’approdo di Newey nel team verdone: “Questa è una notizia grandiosa. Adrian è il migliore al mondo in quello che fa, è al top della sua carriera e sono incredibilmente orgoglioso che si unisca all’Aston Martin. È la storia più importante da quando il nome Aston Martin è tornato nello sport e un’altra dimostrazione della nostra ambizione di costruire un team di Formula Uno in grado di lottare per i campionati mondiali”.

“Non appena Adrian è diventato disponibile – ha rimarcato Lawrence Stroll – sapevamo che dovevamo farlo accadere. Le nostre conversazioni iniziali hanno confermato che c’era un desiderio condiviso di collaborare in un’opportunità irripetibile.

Le prime parole di Adrian Newey in Aston Martin

Il 65enne genio dell’aerodinamica è uno dei tecnici più vincenti nella storia della F1, avendo ottenuto più di 200 vittorie in gara, 12 titoli mondiali costruttori e 13 titoli mondiali piloti sparsi tra Red Bull, McLaren e Williams. Dopo aver avuto, secondo quanto si dice, la possibilità di visitare in segreto la nuova fabbrica all’avanguardia dell’Aston Martin:

“Sono emozionato di entrare a far parte dell’Aston Martin. Sono stato enormemente ispirato e impressionato dalla passione e dall’impegno che Lawrence porta in tutto ciò in cui è coinvolto. Vuole creare un team da battere a livello mondiale. È l’unico proprietario di maggioranza del team che è attivamente impegnato nello sport. Il suo impegno è dimostrato nello sviluppo del nuovo AMR Technology Campus e della galleria del vento a Silverstone, che non sono solo all’avanguardia, ma hanno anche una disposizione che crea un ambiente fantastico in cui lavorare”.

Niente Ferrari, Newey spiega le ragioni del “sì” ad Aston Martin

Pur senza nominarla direttamente, Adrian Newey ha parlato dei mesi di trattative con i vari team, compresa la Ferrari, dopo l’annuncio del suo addio alla Red Bull: “Sentivo di aver bisogno di una nuova sfida. E verso la fine di aprile ho deciso che volevo fare qualcosa di diverso. Ho passato molto tempo con mia moglie a discutere su cosa avrei dovuto fare dopo, ci siamo presi il tempo per decidere. Ho sono stato molto fortunato ad aver ottenuto ciò che desideravo da 12 anni, quel desiderio di diventare un ingegnere di sport motoristici.”

Ma i motivi ovviamente sono anche economici. Newey ha deciso di capitolare e accettare la corte a suon di milioni di Stroll. Cifre da capogiro: Newey guadagnerà, secondo i media inglesi fino a 30 milioni di sterline all’anno, diventando così il volto più pagato dell’intero Circus dopo Max Verstappen e Lewis Hamilton. Più verosimilmente la cifra dovrebbe essere di 100 milioni di dollari in 4 anni, 20 milioni di sterline all’anno, qualcosa come poco meno di 25 milioni di euro. Ma che siano euro, dollari o sterline stiam parlando di tanta roba…

Newey e Alonso, è già amore: “Eravamo nemici, ora lavoreremo insieme”

Presenti alla conferenza stampa di presentazione di Adrian Newey in Aston Martin anche i due piloti, Lance Stroll e soprattutto quel Fernando Alonso che al pari di Lewis Hamilton era uno dei campionissimi della F1 che ancora non aveva lavorato con il genio inglese che vanta collaborazioni con Senna, Prost, Mansell, Vettel, Verstappen.