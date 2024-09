F1, Newey in Ferrari: il genio pronto a firmare per il nuovo team, a Baku l'annuncio, cifre da capogiro

Ancora pochi giorni e poi sarà svelato il futuro di Adrian Newey il genio dell'aerodinamica, artefice dei successi Red Bull e in passato McLaren e Williams, a lungo corteggiato dalla Ferrari

Ancora qualche giorno di attesa. Anche se lui ha già deciso il suo destino. Adrian Newey è pronto a firmare per la nuova scuderia dopo l’addio alla Red Bull dello scorso maggio. Nei prossimi giorni si metterà finalmente nero su bianco, la firma sul nuovo contratto del genio dell’aerodinamica inseguito a lungo dalla Ferrari ma di fatto da tutti i team inglese, Mercedes, McLaren, Aston Martin e in ultima battuta Alpine.

Ferrari, Adrian Newey ha deciso: andrà in Aston Martin

Nessun colpo a sorpresa. Adrian Newey è pronto a completare il suo passaggio dalla Red Bull all’Aston Martin questa settimana; la leggenda del design della F1 dovrebbe firmare un contratto nei prossimi giorni. La notizia arriva dopo che il manager di Newey, Eddie Jordan, ha confermato che un accordo con la Red Bull ha ritardato l’annuncio sul futuro del suo assistito.

L’ingaggio di Newey rappresenterebbe un grande colpo per il proprietario del team Aston Martin, Lawrence Stroll, che non ha mai nascosto la sua ambizione di trasformare l’ex Jordan e Force India in una squadra capace di puntare al titolo.

Newey in Aston Martin, i dettagli: oltre 20 milioni l’anno, annuncio a Baku

Il 65enne genio dell’aerodinamica è uno dei tecnici più vincenti nella storia della F1, avendo ottenuto più di 200 vittorie in gara, 12 titoli mondiali costruttori e 13 titoli mondiali piloti sparsi tra Red Bull, McLaren e Williams. Dopo aver avuto, secondo quanto si dice, la possibilità di visitare in segreto la nuova fabbrica all’avanguardia dell’Aston Martin, Newey ha deciso di capitolare e accettare la corte a suon di milioni di Stroll. Cifre da capogiro: 100 milioni di dollari in 4 anni. Più verosimilmente fonti britanniche parlano di circa 20 milioni di sterline all’anno, qualcosa come poco meno di 25 milioni di euro. Siamo lì, comunque tanti (forse troppi?).

Secondo i termini della sua uscita dalla Red Bull, negoziati dall’ex proprietario del team di F1 Jordan, a Newey sarà consentito di iniziare a lavorare con il suo nuovo team nel 2025, rispettando fino a un certo punto il periodo di gardening obbligatorio per i tecnici della F1, ma comunque in tempo per svolgere un ruolo determinante nella progettazione della monoposto per le modifiche alle regole della F1 in vigore dal 2026.

F1, Ferrari: la corte serrata a Newey e poi il dietrofront

Lewis Hamilton resterà l’unico e grande rinforzo della Ferrari per il 2025. Newey è stato vicinissimo alla Ferrari. Addirittura si era parlato di un precontratto firmato, tra Miami e Monaco, in primavera, subito dopo l’ufficialità del divorzio dalla Red Buil e di un annuncio imminente. Poi le trattative si sono raffreddate, anzi arenate. Da una parte per le richieste eccessive del tecnico inglese di avere carta bianca su tutto, anche sulla scelta dello staff e poi dalla voglia di Newey di non allontanarsi alla sua età dall’Inghilterra.

A quel punto lo stesso Vasseur avrebbe fatto un passo indietro. Il team principal della Ferrari ha già in casa la soluzione. Si tratta di Löic Serra, forte ingegnere proveniente dalla Mercedes annunciato a inizio stagione, che, entrando in Ferrari dall’1 ottobre raccoglierà il testimone da Enrico Cardile, pure lui andato in Aston Martin, occupandosi sia della monoposto 2025 che soprattutto della macchina della prossima rivoluzione regolamentare per il 2026.

Loic Serra sarà quindi chiamato a ricoprire il ruolo di Direttore Tecnico e responsabile del telaio. Mentre Diego Tondi già da mesi ricopre di fatto il ruolo di capo degli aerodinamici dopo aver rifiutato di seguire Enrico Cardile in Aston Martin, con lui anche Fabio Montecchi, entrambi supervisioneranno rispettivamente telaio, aerodinamica e veicolo. Non si escludono però altri arrivi come recentemente Frederic Cazals, ingegnere aerodinamico francese che lavorava per il team campione del mondo dal 2021.