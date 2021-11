F1, Nico Rosberg: “Hamilton favorito, ma Verstappen merita rispetto"

30-11-2021 15:07

Meno due Gran Premi alla fine del campionato del mondo di F1 e meno otto i punti che deve recuperare Hamilton a Max Verstappen nella classifica piloti.

L’ex pilota Nico Rosberg conosce molto bene il circus della Formula Uno, ed essendo stato colui capace di battere Hamilton con la stessa macchina nel 2016 e di vincere il titolo mondiale ha parecchia voce in capitolo. Attaccato il casco al chiodo, Nico si diletta a guardare con occhi interessati l’evoluzione della storia, consapevole della forza di Lewis.

In un’intervista concessa a RedaktionsNetzwerk Deutschland, l’ex racing driver della Mercedes si è pronunciato circa l’esito finale del campionato: “ Sull’emozione del momento ti direi Hamilton, non è semplice per Max lottare con lui essendo per la prima volta coinvolta in un duello di questo genere. Deve affrontare e battere il pilota con più successi nei singoli GP di tutti i tempi e per questo l’olandese merita il massimo rispetto “.

Da questo punto di vista Nico ha voluto anche osare un suggerimento a Verstappen: “Deve approfittare di qualsiasi momento down di Lewis e attaccarlo. Quando perde la concentrazione e altrimenti diventa battibile… ”. Il neerlandese può contare su un esiguo vantaggio a due weekend dalla conclusione, per cui ogni particolare potrebbe fare la differenza.

OMNISPORT