F1, niente accordo: la sprint race può già saltare

19-01-2022 18:30

La sprint race in F1 può già saltare nel 2022. Per la nuova stagione se ne attendevano sei, ma manca l’accordo economico perché le squadre devono ancora accordarsi con il detentore dei diritti commerciali. C’è un punto cruciale: quest’anno la F1 non vuole offrire alcuna indennità per gli incidenti.

Secondo Zak Brown, amministratore delegato della McLaren, al momento mancano i presupposti per un’intesa: “Potrebbe saltare tutto, il che sarebbe un peccato. Siamo tutti nelle stesse condizioni, se qualcuno dovesse avere più incidenti pazienza, fa parte dello sport. Sono delle sfide, non voglio risolverle tirando fuori il libretto degli assegni. Una squadra in particolare voleva un aumento del budget cap di 5 milioni di dollari, il che è semplicemente ridicolo, non ha motivazioni razionali alle spalle. Ti dicono pure “Devi mettere una pezza prima che succeda qualcosa”, e questa è soltanto una sciocchezza”.

“Vorrei che non ci trovassimo in questa situazione – ha proseguito Brown -, dobbiamo trovare otto voti su dieci perché abbiamo superato già una data importante. Penso che dovremmo prendere delle decisioni con fermezza e bloccare ora quello che succederà nel 2023, senza alcun aumento del tetto massimo salariale, se vuoi essere duro e credibile. Allora forse potremmo trovare un compromesso, alzare il budget cap per il 2022, altrimenti lo saltiamo direttamente e pensiamo al 2023. Penso che un paio di queste squadre dovrebbero spiegare ai fan perché non ci saranno le Sprint Race”.

