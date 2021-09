F1, niente GP d'Olanda per Raikkonen: ha il Covid, corre Kubica

Una notizia amara, a pochi giorni dal suo annuncio del ritiro dalla Formula 1. Il primo e ultimo Gran Premio d’Olanda di Kimi Raikkonen, infatti, finisce ancora prima di cominciare: il pilota finlandese si dovrà fermare causa positività al COVID-19. Al suo posto tornerà in griglia Robert Kubica.

A spiegarlo è la stessa Alfa Romeo, in una nota dove si sottolinea che l’esperto pilota finlandese sta fortunatamente bene essendo asintomatico. La notizia, peraltro, non avrebbe inciso sul suo morale, che rimane alto nei mesi che rappresenteranno il suo addio al Circus che salutò il suo esordio esattamente vent’anni fa.

“Il pilota – sottolinea l’Alfa Romeo Racing a proposito di Raikkonen – è risultato positivo al test per il COVID-19. Kimi non mostra sintomi ed è di buon umore. È subito entrato in isolamento nel suo albergo. La squadra augura a Kimi una pronta guarigione“.

Nell’arco di questa stagione, la sua ultima in Formula 1, Raikkonen ha al momento raccolto due punti nella classifica iridata, frutto dei decimi posti di Baku e dell’Hungaroring. L’Alfa Romeo ne ha in tutto tre, grazie anche al decimo posto di Antonio Giovinazzi al Gran Premio di Monaco.

Per il polacco Robert Kubica, chiamato a sostituire l’esperto collega, si tratta della terza parentesi della carriera in Formula 1. Già in griglia tra il 2006 e il 2010 con BMW e Renault, dovette rinunciare alla Formula 1 dal 2011 a causa di un gravissimo incidente alla mano. Rientrò quindi nel 2019 in Williams, raccogliendo un punticino iridato al termine del caotico Gran Premio di Hockenheim.

OMNISPORT | 04-09-2021 10:20