Formula 1, dopo Spa arriva l’annuncio di un ritiro illustre

Dopo le polemiche infinite di Spa e prima dell’insidioso appuntamento di Zandvoort, l’attenzione mediatica sulla Formula 1 resta altissima.

In serata infatti uno dei veterani attualmente impegnati nel campionato comandato da Lewis Hamilton davanti a Max Verstappen ha reso nota la decisione di ritrarsi dalle competizioni motoristiche al termine della stagione.

Il nome del pilota in questione è quello di Kimi Raikonnen, campione del mondo al volante della Rossa nel 2007 e al momento alla guida dell’Alfa Romeo.

Classe 1979, il quarantunenne di Espoo ha debuttato in Formula 1 nel 2001 con la Sauber, squadra in cui, passando per McLaren, Ferrari, Lotus e di nuovo Ferrari, nel 2018 dopo molteplici successi ha deciso di far ritorno chiudendo il cerchio.

“È finita, è la mia ultima stagione” ha annunciato su Instagram nel pomeriggio il pilota con più partenze (341) nella storia della Formula 1.

“È una decisione che ho preso lo scorso inverno. Non è stato facile, ma adesso è arrivato il tempo per nuove avventure. Anche se la stagione è ancora in corso, voglio ringraziare la mia famiglia, le squadre con cui ho gareggiato, tutti coloro che sono stati coinvolti nella mia carriera e soprattutto i tifosi che hano tifato per me per tutto questo tempo” ha proseguito “Ice Man”.

“La Formula 1 è un capitolo chiuso per me, ma ci sono ancora tante cose che voglio provare e godermi. Ci vedremo in giro” ha concluso Raikkonen, ultimo pilota del Cavallino a vincere il titolo iridato quattordici anni fa.

In quella Ferrari al tempo, era presente anche Stefano Domenicali che al finlandese ha voluto dedicare un sentito saluto via social.

“Kimi è una parte incredibile del nostro sport, un amico personale e un vero campione. Ho avuto il privilegio di lavorare con lui in Ferrari e di conoscere la persona fantastica che è. Mancheranno a tutti noi lui e il suo stile unico. Auguriamo a lui e alla sua famiglia il meglio per il futuro”.

A Raikkonen, 21 vittorie, 18 pole position e 103 podi nella categoria, restano dunque pochi Gran Premi per togliersi le ultime soddisfazioni e vivere le ultime vibranti emozioni da pilota di Formula 1. Poi per lui poi infatti sarà il momento di appendere il casco al chiodo, rallentare e godersi con calma la propria vita e la propria famiglia.

OMNISPORT | 01-09-2021 20:15