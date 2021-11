F1, Norris: “Ci aspetta un periodo molto faticoso”

04-11-2021 14:38

N0on c’è solo il duello legato alla vetta della classifica piloti tra Max Verstappen e Lewis Hamilton. Appena più sotto, Ferrari e McLaren stanno combattendo una battaglia importante per i reciproci obiettivi stagionali, ovvero quello in primis, di ottenere il terzo posto nel mondiale costruttori.

Al momento la classifica premia la scuderia di Woking che può vantare un piccolo ma significativo distacco di 3,5 punti nei confronti della Rossa che è in netta ripresa grazie anche all’aggiornamento nella parte ibrida della power unit.

Nel prossimo GP in Messico le forze in campo potrebbero però subire delle variazioni vista l’altura (2.285 metri, ndr) nella quale è situato il tracciato centro americano, e tutto può essere rimesso in discussione, sia da una parte che dall’altra.

“Dopo quasi due anni dall’ultima volta qui è bello tornare a Città del Messico – ha detto Norris. E’ una città fantastica con al centro il circuito, questo crea sempre un’atmosfera incredibile. E’ una pista piuttosto unica, mi è piaciuto guidare qui nel 2019, quindi è stato un vero peccato non essere tornati lo scorso anno. In questo mondiale la tappa del Messico segna anche l’inizio di un trittico lungo e faticoso, ci sarà un’intensa serie di gare nelle prossime tre settimane. Nonostante ciò ho lavorato duramente al simulatore, sfruttando il tempo a disposizione da Austin a qui per prepararmi al meglio su tutte e tre le piste. Mi sento pronto per ricominciare e non vedo l’ora di risalire in macchina”.

