F1, Norris: “Ferrari più veloce in qualifica, McLaren in gara”

Il weekend del Bahrain, dove si è corso il primo GP della nuova stagione, ha visto un’intensa battaglia tra McLaren e Ferrari. E’ molto probabile che il duello tra Woking e Maranello si protragga per tutta la durata del Campionato del Mondo, essendo McLaren e Ferrari due monoposto che si giocheranno le posizioni a ridosso di Mercedes e Red Bull.

Dopo il primo assaggio di Formula 1 pare che la Ferrari sia più performante in prova, mentre la scuderia di Woking abbia un ritmo migliore in gara. Lando Norris ha ammesso come la scuderia inglese sia in ritardo rispetto alla Rossa sul giro secco mentre sulla distanza riesce a mantenere margine di vantaggio.

“La Ferrari? È stata più veloce in qualifica. Ho superato Charles per cinque, sei, sette giri in gara piuttosto che all’inizio – ha dichiarato Norris, citato da RaceFans – Questo perché avevamo solo una macchina migliore e una velocità migliore. Se sabato andiamo meglio, sarò felice. I sabati sono difficili per noi, credo, un po’ come l’anno scorso. Forse siamo un po’ più a nostro agio la domenica che il sabato. Ma siamo alla prima gara, in Bahrain, una pista in cui normalmente andiamo abbastanza bene. Quindi abbiamo bisogno di essere su alcune piste diverse un po’ più spesso, dobbiamo vedere dove siamo veramente”.

Il talentino britannico, completando la propria analisi, ha poi aggiunto: “Ora posso arrivare davanti e mantenere le gomme e tutto il resto. Ma se avessi dovuto girare un altro po’, forse sarebbe stato un po’ più difficile. Non voglio ancora dire niente. Non voglio dire niente che non sia vero. Ma abbiamo avuto una buona domenica, la macchina andava bene, quindi posso essere ottimista”.

OMNISPORT | 06-04-2021 12:21