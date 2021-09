F1, Norris: "Monza è stata speciale"

Dopo ben 11 anni di attesa, la McLaren torna a fare doppietta in F1 con Daniel Ricciardo e Lando Norris nello storico GP di Monza nel corso dell’ultimo weekend di gare. Il pilota inglese, felicissimo di quanto fatto nel circuito del parco brianzolo vuole mantenere alta la concentrazione, anche in considerazione della lotta con Ferrari per il terzo posto nel mondiale costruttori (impossibile ottenere di più).

Ora si va ad Abu Dhabi, pista molto differente da Monza, ma nel frattempo Norris torna sulla splendida gara italiana:

Monza è stata un momento speciale per tutta la squadra, lo abbiamo meritato – ha detto Norris. Festeggiare il risultato ottenuto con tutto il team in fabbrica ci ha fatto capire quanto contasse per tutti. Bisogna essere orgogliosi di questa doppietta, sono felice di far parte di questo viaggio che la McLaren sta facendo insieme come squadra e di vedere i progressi che continuiamo a fare. Adesso però non dobbiamo farci prendere la mano, perché sappiamo che non sarà sempre così: dovremo continuare a metterci nella miglior posizione possibile e sfruttare tutto il pacchetto della vettura, i pit-stop, la strategia e tutto il resto. Ora si va in Russia e la lotta per il terzo posto costruttori è ancora serrata, sembra che sarà così fino alla fine del campionato. Speriamo di continuare a nella direzione intrapresa in Italia e fare punti utili per il team”.

OMNISPORT | 22-09-2021 14:27