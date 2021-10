F1, Norris: "Nel 2022 non saremo pronti per vincere"

15-10-2021 15:28

La McLaren è forse la scuderia che in questi ultimi anni è migliorata più di tutti. Dopo gli anni bui di Honda, la nuova collaborazione con Mercedes ha permesso alla casa di Woking di tornare a competere per il podio e poi anche a vincere quest’anno a Monza.

Una delle più belle rivelazioni stagionali è Lando Norris, giovane pilota che avrà di certo un radioso futuro. Tuttavia, Lando (diventato uno degli idoli dei tifosi) ammette che nel 2022 la McLaren non sarà ancora in grado di lottare per la vittoria del Mondiale. Queste le sue parole a Motorsport.com:

“Non so se basterà il cambio regolamentare del 2022 a renderci vincenti, a differenza di altri team non siamo ancora del tutto pronti per vincere il mondiale. Stiamo completando la galleria del vento tutta nostra (quella di Woking era obsoleta e la McLaren usa la struttura ex Toyota a Colonia) che dovrebbe arrivare a breve. Questa è una cosa che ci manca, se penso alle strutture di Mercedes o Red Bull. Ecco perché avremo maggiori possibilità nel 2023 o nel 2024. Noi però abbiamo un team principal eccezionale, Seidl si prende cura di tutto ed è bravo anche con i piloti. Riesce a far funzionare la squadra alla perfezioni, dai meccanici ai tecnici, fa sempre del suo meglio per aiutare tutti”.

