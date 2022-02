F1, Norris: "Non è detto che le gare saranno più divertenti"

15-02-2022 19:18

Il pilota della McLaren Lando Norris alla presentazione della nuova monoposto ha espresso le sue perplessità sulle nuove regole di F1: “Molte intense battaglie che abbiamo visto l’anno scorso sono state dovute alle difficoltà in fase di sorpasso. In Ungheria Lewis Hamilton ha perso dieci giri dietro Fernando Alonso perché non era facile superarlo, e tutti credono che quella sia stata una delle migliori battaglie della stagione”.

“Nel 2022, forse, potresti essere superato in due giri, quindi non si vedranno sfide altrettanto belle. Dall’altra parte, però, capisco che l’aria sporca abbia impedito molte battaglie, non appena arrivavamo dietro un pilota perdevamo deportanza e non potevamo fare molto. Non è detto che le gare della stagione alle porte siano più belle e intense a livello di battaglie. Per il resto, il 2022 offre molte opportunità e dovremo essere bravi a sfruttarle. Ad esempio c’è il ritorno dell’effetto-suolo, e per far funzionare al massimo la vettura devi farla correre più vicina possibile al suolo”.

OMNISPORT