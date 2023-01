F1, Norris rivela: “Ho sofferto di attacchi d'ansia”

23-01-2023 09:38

L’inizio nel circus della Formula Uno non è stato facile. Tutt’altro. Lo rivela il pilota della McLaren Lando Norris al magazine Gq: “Ho dubitato di me stesso. Sono abbastanza bravo per essere in F1? Posso stare in questo mondo?”. Nel frattempo, Norris soffriva di attacchi d’ansia dovuti proprio alla sua insicurezza.

Ora le cose vanno decisamente meglio per il 23enne britannico: “Non ci sarà mai nessuno che piacerà a tutti, ci sono persone che ti supportano e persone che non lo fanno. Personalmente so che sto facendo il massimo che posso fare”.