F1: nuovo annuncio di Toto Wolff su Sebastian Vettel

Intervistato dall'emittente austriaca ORF, Toto Wolff è tornato a parlare del futuro di Sebastian Vettel: "Ci sono ancora dei sedili interessanti, Vettel può decidere se continuare o smettere. Sicuramente un pilota tedesco al volante di una vettura tedesca sarebbe una bella storia a livello di marketing".

"Prima di tutto però dobbiamo prendere in considerazione le prestazioni. Vettel è un gran pilota, ma dobbiamo perseguire la nostra strategia a lungo termine, filosofia che ci ha permesso negli anni di raccogliere quello che abbiamo raccolto. Prima di tutto dobbiamo concentrarci su quelli che sono i nostri piloti attuali, poi eventualmente dovremo chiederci cosa fare con George Russell, che è un’opzione. Poi, infine, c’è anche la variante Vettel".

Recentemente attraverso il canale Instagram della Mercedes lo stesso Wolff ha commentato la possibilità di un inizio di stagione con due gare consecutive in Austria: "Sono piuttosto ottimista sul fatto che si possa iniziare in Austria perché è uno dei paesi che è riuscito a mantenere un basso numero di contagi con il virus e penso che avranno deliberato un buon piano perché si possa correre".

"Conosco molto bene il circuito, per me è una sorta di seconda casa. Adoro la Stiria e ho molti bei ricordi in quel posto. Iniziare la stagione a Spielberg mi rende orgoglioso: l'Austria aprirà la stagione e offrirà due due fine settimana consecutivi in modo che finalmente si possano disputare due gare. Non vedo l'ora".

Il Coronavirus ha modificato in maniera profonda il modo di lavorare all'interno dei team: "Abbiamo una task force che sta rivedendo la factory in funzione del distanziamento sociale dettato dal Coronavirus. Troveremo un luogo di lavoro molto diverso da quello a cui eravamo abituati. Penso che che abbiamo scoperto quante cose si possano fare da casa con le video conferenze su Zoom, Skype o Webex che sono molto efficienti. Tutto questo credo che cambierà l’approccio al lavoro" ha concluso Wolff.

SPORTAL.IT | 17-05-2020 10:59