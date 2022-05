F1, Perez duro con Red Bull: "Strategia sbagliata oggi"

28-05-2022 18:20

La prima Red Bull a provare ad attaccare la Ferrari nel GP di Montecarlo nel Principato di Monaco sarà quella di Sergio Perez. Il pilota messicano, infatti, si è qualificato alla terza casella in griglia e tenterà sin da subito l’attacco a Leclerc e Sainz che partiranno dalla prima fila.

Nonostante l’ottimo piazzamento, Checo non è del tutto soddisfatto a causa dell’incidente che lo ha visto coinvolto nel finale di sessione: “Peccato ma non penso che avremmo potuto fare la pole, oggi non è stata fatta la strategia giusta. L’incidente? Stavo cercando di recuperare il tempo che avevo perso, ho cercato di anticipare la curva per spingere prima sull’acceleratore ma il posteriore non ha avuto aderenza e ho sbattuto. Sono rimasto sorpreso che Sainz mi sia venuto addosso”.