F1, Perez: “Male gli ultimi GP, mi sono ricaricato mentalmente”

Non si è visto il miglior Sergio Perez della stagione negli ultimi Gp che hanno preceduto la sosta estiva.

Penalizzato in Austria per aver “accompagnato” Leclerc fuori pista, protagonista di un fine settimana disastroso a Silverstone, ritirato per colpe non sue in Ungheria. Non proprio il Perez consistente e solido visto a Baku e al Paul Ricardo.

Al pilota messicano ha fatto bene staccare la spina per un po’. Tra l’altro Checo deve fare bene anche per strappare il rinnovo con Milton Keynes.

“La pausa è arrivata proprio al momento giusto – le parole del messicano nel giovedì di Spa – Quest’anno avevo bisogno di staccare, le cose sono andate piuttosto male nelle ultime gare, dovevo riprendermi mentalmente. Ci aspetta una seconda metà di stagione molto intensa. Credo che i rapporti di forza resteranno gli stessi, su alcune piste saremo più veloci noi, su altre la Mercedes. Sarà una sfida entusiasmante”.

OMNISPORT | 27-08-2021 10:39