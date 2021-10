F1, Perez ottimista in vista del sabato: “Per le qualifiche dovremmo migliorarci”

Confida in una buona qualifica Sergio Perez, autore del quarto miglior tempo oggi nelle FP2 sul tracciato di Istanbul.

L’alfiere della Red Bull infatti ritiene che, grazie alle informazioni accumulate durante tutto il venerdì e attraverso il lavoro che faranno i meccanici nelle prossime ore, sabato potrà contendere ai rivali una delle primissime posizioni della griglia di partenza.

“È stato un venerdì positivo nonostante tutto, e con il lavoro che faremo stanotte dovremmo migliorarci in vista delle qualifiche” ha dichiarato Perez dopo le prove libere.

“I livelli di grip mi hanno sospeso oggi; adesso sembra una pista normale, ma resta comunque molto complicata perché il grip non è omogeneo. A volte in entrata in curva hai meno grip rispetto all’uscita, come pilota è difficile adattarsi a questo aspetto della pista” ha continuato il messicano prima di fare il punto sugli avversari.

“Le Mercedes sembrano forti qui ma speriamo di riuscire a recuperare un paio di decimi stanotte per potercela giocare”.

Fondamentale per Perez in questo senso sarà trovare il giusto compromesso tra setup da qualifica e quello da gara.

“Si tratta di compromessi, alla fine, perché se tentiamo di impostare il set-up ideale per la qualifica finisci per compromettere il ritmo del long run per un singolo giro. Il passo gara è importante qui, perché i sorpassi sono relativamente facili. Probabilmente ci sarà la pioggia durante la qualifica, ma saremo pronti per qualsiasi condizione” ha chiosato il classe 1990.

