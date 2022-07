F1, Perez se la prende con Russell: "Doveva controllare la sua auto"

10-07-2022 21:41

L’incidente al primo giro con George Russell è costato la gara a Sergio Perez, che poi si è ritirato. Il messicano della Red Bull se l’è poi presa con l’inglese della Mercedes: “È un vero peccato quello che è successo. All’esterno abbiamo fatto tutto il possibile per evitare l’incidente. Era solo il primo giro, e spettava a George controllare la sua auto”.

“Ma è ovvio che non sia riuscito a farlo e a quel punto siamo entrati in contatto quando ero davanti a lui – ha aggiunto Perez, che ha voluto anche mandare un messaggio al suo box -. Credo che la macchina in questo fine settimana non sia stata all’altezza, quindi c’è un’analisi da fare”.