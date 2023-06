F1, Perez: "Siamo rimasti un po' confusi"

Il messicano della Red Bull ha mancato il Q3 per la quarta qualifica di fila. Più volte gli è stato cancellato il tempo per track limits.

30-06-2023 19:18

Il momento no di Sergio Perez non accenna a fermarsi. Nelle qualifiche del GP dell’Austria, infatti, il pilota messicano della Red Bull ha mancato l’accesso al Q3 per il quarto fine settimana consecutivo. Al Red Bull Ring, a Perez è stato più volte cancellato il tempo nel corso del Q2 per essere andato oltre i track limits sia alla curva 9 che alla 10. Così domenica partirà in gara soltanto 15°.

Queste le sue parole dopo la qualifica a Sky: “Siamo rimasti un po’ confusi perché quando mi è stata data l’indicazione di tornare in pista per non aver rispettato i track-limits all’ultimo giro mi sono trovato davanti Albon e ho dovuto ritardare il punto di corda, per cui non ho potuto tenere la traiettoria ideale. Ho perso un decimo, ma non è stato considerato dai Commissari il fatto che sono rimasto bloccato in quel punto”.