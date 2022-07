F1, Perez: "Undicesimo per un'incomprensione con Magnussen"

30-07-2022 19:29

Solo undicesimo Sergio Perez nelle qualifiche in Ungheria. Il messicano punta l’indice verso un momento ben preciso della sua Q2: “Sicuramente la mia esclusione dalla Q3 è dovuta al traffico, io dovrei essere nella top10. Oggettivamente non ho messo in mostra abbastanza velocità nei giri decisivi, ma ho anche perso qualche decimo pesante per una incomprensione con Kevin Magnussen. Per quello sono stato eliminato”.

Sulla gara di domani, Perez aggiunge: “Non ho un feeling eccezionale con la mia macchina, e non è una novità. In vista del Gran Premio penso che potrò andare meglio. Abbiamo a disposizione un passo migliore e confido nella rimonta”.