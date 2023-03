F1, Perez: "Verstappen? Problemi di affidabilità imprevedibili"

Il pilota messicano: "È un peccato, perché è stato davvero forte per tutto il weekend".

18-03-2023 19:37

Il pilota della Red Bull Sergio Perez ha parlato dopo la pole position a Gedda: “Nel Q3 è stato difficile. Non sono riuscito a fare il secondo giro. Il primo però è stato buono, molto pulito. Quando si fa il giro qui si sente davvero la macchina che prende vita”.

Il guaio tecnico di Max Verstappen: “È un peccato, perché è stato davvero forte per tutto il weekend, ma speriamo che domani potremo avere entrambe le auto lì davanti. Non si sa mai con queste macchine, i problemi di affidabilità possono colpire in qualsiasi momento”.